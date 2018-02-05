لمحبي المونوبولي..نسخة جديدة للعبة الغش جزء من قواعدها!

في عالم يزدحم بالألعاب الرقمية، هناك من لا يزال يفكر بالاستثمار في لعبة المونوبولي.

إذ تستعد شركة " Hasbro " المنتجة للعبة، للعودة بنسخة جديدة منها، بعد أن تم بيع أكثر من 250 مليون نسخة منها منذ اختراعها قبل أكثر من 80 عاما.

وخلافا للاعتقاد السائد، تظهر دراسات يورومونيتر إنترناشيونال، طلبا متزايدا في الولايات المتحدة على الألعاب اللوحية، مثل الشطرنج والداما وغيرها، لتصل مبيعاتها إلى نحو 10 مليارات دولار العام الماضي.

الطريف في الأمر أن النسخة الجديدة من لعبة "مونوبولي"، التي ستطرح في الخريف المقبل، سيكون الغش جزءا من قواعدها المشروعة، وذلك بعد ان أظهرت دراسة أجرتها Hasbro أن نصف لاعبي "مونوبولي" يحاولون الغش للفوز، الأمر الذي دفعها إلى تغيير مفهوم اللعبة.

وعلى سبيل المثال، سيصبح بإمكان اللاعبين سرقة المال من البنك واختلاس ممتلكات الآخرين وتحريك رموز اللاعبين الآخرين بدلا من رموزهم.

قد تؤدي هذه التغييرات إلى تعزيز الصيت الذائع عن اللعبة بأنها تخرب الصداقات، إلا أن مونوبولي تبقى من بين الألعاب اللوحية الأكثر شعبية في العالم، إذ لعبها أكثر من نصف مليار شخص، ومازالت تحتل المرتبة الثالثة عالميا وذلك بعد لعبة الشطرنج ولعبة الـ Checkers، فهل يُكتب لها عمر جديد في عالم أصبح رقميا؟