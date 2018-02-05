مؤشر مدير المشتريات بالسعودية يسجل 53 نقطة في يناير

سجّل مؤشر مدير المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، 53 نقطة في يناير، أعلى بكثير من المستوى المحايد، منخفضاً بذلك عن 57 نقطة سجلها في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى أبطأ تحسن في الأحوال التجارية بالقطاع الخاص منذ شهر أغسطس عام 2009.

وأشارت بيانات شهر يناير إلى بداية ضعيفة للعام بالنسبة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع استمرار تباطؤ نمو الإنتاج بعد أن وصل في شهر نوفمبر إلى ذورته في 10 أشهر.

كما تراجع نمو الطلبات الجديدة بسبب طرح ضريبة القيمة المضافة، بالرغم من تحسن معدل خلق الوظائف الذي يعد الأسرع في قرابة عام ونصف.