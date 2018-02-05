"الشورى" السعودي يطالب بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفات المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل.

كما دعا الهيئة، في تغريدات له على حسابه الرسمي على "تويتر"، بمعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة.

إلى جانب ذلك، طالب بتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية.

وقال: "نطالب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة".

واستناداً إلى التسعير الجديد الذي أعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، وفقاً لشرائح الاستهلاك، ستصل فاتورة شريحة الاستهلاك الحالية التي تقدر بـ100 ريال شهرياً (1-2000 كيلووات/س) إلى نحو 360 ريالاً، فيما سترتفع فاتورة الشريحة الثانية البالغة 300 ريال (2001-4000 ك.و.س) إلى 720 ريالاً، وستصل الشريحة الثالثة التي تقدر بـ 700 ريال (4001-6000 ك.و.س) إلى 1080 ريالا، أما شريحة 1300 ريال (6001-8000 ك.و.س) فتصبح 1680 ريالاً.