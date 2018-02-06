تقرير: الإصلاح الضريبي قد يعيد تريليوني دولار لأميركا

قال تقرير للأمم المتحدة إن الإصلاح الضريبي الذي استحدثه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يعيد نحو تريليوني دولار إلى الولايات المتحدة، مع قيام شركات أميركية بتحويل أموال راكمتها في وحدات لها في الخارج.

وقد يؤدي إنهاء الحافز لكنز الأموال في الخارج إلى تأثير تحفيزي في الولايات المتحدة، حيث ينسب ترمب الفضل للإصلاح الضريبي في تحفيز خطة استثمار لأبل قيمتها 350 مليار دولار.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي "الآن هو الوقت الملائم لجلب أنشطة أعمالك ووظائفك واستثماراتك إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وينهي الإصلاح نظاما كانت تؤجل الشركات الأميركية بموجبه دفع الضرائب على أرباحها في الخارج لحين إعادة الأموال إلى البلاد.

وبدلا من ذلك، سيتم التعامل مع تلك الأرباح كما لو كانت عادت بالفعل مع ضريبة 8% على الأصول غير النقدية وضريبة 15.5% على الأصول النقدية.

وقال التقرير الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) "من المتوقع على نطاق واسع أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير وفوري على أنماط الاستثمار العالمي".

وانتظرت شركات أميركية كبرى فترة طويلة مثل هذا الخفض الضريبي، بعد الخفض الذي حصلت عليه بمقتضى قانون صدر في 2005 وأدى إلى عودة 300 مليار دولار من الخارج، بحسب التقرير.

ومنذ ذلك الحين، نمت الأرباح الأميركية المتجذرة في الخارج إلى 3.2 تريليون دولار، وبخلاف الوضع في 2005، فإن الشركات ليست مطالبة فعليا بإعادة الأموال.

وقال التقرير إن الكميات الأكبر من الأموال المحتجزة في الخارج في قطاع التكنولوجيا، حيث تحتجز أبل ومايكروسوفت وسيسكو وألفابت وأوراكل 530 مليار دولار، وهو ربع إجمالي تلك الأموال. وهناك شركات أخرى تحتجز أموالا كبيرة في قطاعي الأدوية والأعمال الهندسية.

وأضاف التقرير أن نحو 40% من الأموال المحتجزة موجودة في المملكة المتحدة أو مناطقها للأوفشور في الكاريبي مثل الجزر العذراء، مشيرا إلى بيانات من مكتب التحليل الاقتصادي.