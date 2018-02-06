TRANDEC: بيتكوين ليست فقاعة وستعاود الصعود

لم يتفق الدكتور محمد عبد المطلب المدير التنفيذي لشركة TRANDECلتحليل المعلومات والبيانات، مع وصف العملة الرقمية "بيتكوين" بأنها "فقاعة" موضحا أن المضاربين دخلوا بقوة على هذه العملة، ومن ثم جرى انسحاب من راس المال المخاطر من هذه العملة.

وأدى التراجع المرير الذي منيت به العملة الرقمية الأكثر شهرة إلى هبوطها من مستويات مرتفعة تجاوزت 17 ألف دولار في نهاية العام الماضي، إلى 10 آلاف دولار خلال العام الحالي، ثم الانحدار إلى مستوى 6 آلاف دولار اليوم.

وقال عبدالمطلب في مقابلة مع "العربية" إن الرقابة على تعاملات العملات الرقمية، قد يكون لها انعكاسات إيجابية على المدى الطويل، في تنظيم سوق العملات الرقمية وإعادة الثقة لـ "البيتكوين" وبالتالي يتوقع أن تعاود الارتفاع في أسعارها مجددا.

وكانت بيتكون هبطت 13% اليوم الثلاثاء ونزلت عن 6 آلاف دولار، لتصل خسائر العملة المشفرة الأشهر في العالم إلى أكثر من النصف منذ بداية 2018.

وانخفضت بيتكوين بشدة في الجلسات الأخيرة وسط مخاوف من إجراءات تنظيمية صارمة في السوق الوليدة. وكانت العملة الافتراضية بلغت ذروتها عند نحو 20 ألف دولار في ديسمبر.

وتراجعت بيتكوين على منصة بتستامب في لوكسمبورغ إلى 5920 دولارا مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر لكنها تعافت قليلا لاحقا. وسجلت عملات مشفرة أخرى خسائر حادة أيضا هذا الأسبوع.