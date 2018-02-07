الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته حول النمو بمنطقة اليورو

رفعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، في خطوة تكشف ثقة أكبر بحدوث انتعاش اقتصادي قوي في أوروبا خلال عام 2019.

وذكرت المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن اقتصاد الدول الــ19 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، سينمو بنسبة 2,3% في العام 2018، مقابل 2,1% حسب تقديرات سابقة نشرتها في نوفمبر الفائت.

وقد يستمر النمو بسرعة ثابتة في العام التالي، حيث من المتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 2% في عام 2019، بدلا من 1,9% كما أشارت التوقعات الأولية.

وقال بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية، إن "منطقة اليورو تتمتع بمعدلات نمو لم تتحقق منذ الأزمة المالية".

وأضاف أن "البطالة والعجز يستمران في التراجع والاستثمار يرتفع أخيراً بشكل مجدي".

وأشار إلى أن كل الإشارات توضح أن الاقتصاد الأوروبي يعمل الآن بأقصى طاقته.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" في تقدير أولي أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بلغت 2,5% في دول اليورو، مقابل 1,8% عام 2016. كما سجلت البطالة أدنى مستوياتها في تسع سنوات.

وكانت هذه الأنباء إيجابية خصوصاً لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تمت مراجعة التوقعات الخاصة بها لهذا العام لأعلى من 2% بكثير.

وشكل هذا ارتفاعاً عن التوقعات السابقة البالغة 1,7% قبل ثلاثة أشهر، وسيكون أول مرة تصل فيه فرنسا إلى هذه العتبة النفسية المهمة منذ العام 2011.

كما سيعني ذلك على الأرجح تحقيق نمو كافٍ للحفاظ على فرنسا بعيداً عن خرق الحد الأوروبي للعجز المالي، والتي تأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد الـ27، باستثناء بريطانيا، ستحقق نمواً يبلغ 2,5% هذا العام و2,1% في عام 2019.

لكن المفوضية، التي تقود أيضاً مباحثات طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رفعت بشكل ملحوظ من توقعات النمو لبريطانيا للعام 2018 إلى 1,8%.

وفي نوفمبر الفائت، ذكر الاتحاد أن بريطانيا ستحقق فقط نمواً يبلغ 1,5%.

أما ألمانيا، القوة المحركة للاقتصاد في منطقة اليورو، فستبقى فوق عتبة الـ2%، حيث من المتوقع أن تحقق نمواً يبلغ 2,3% في 2018، و2,1% في 2019.