البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون لتمويل الحكومة لـ23 مارس

قال البيت الأبيض إنه يؤيد مشروع قانون يسانده الجمهوريون في مجلس النواب لتمويل معظم برامج الحكومة الاتحادية حتى 23 مارس، ويقدم إنفاقا دفاعيا للفترة الباقية من السنة المالية.

وما لم يقر الكونغرس الأميركي تشريعا للتمويل بحلول منتصف، ليل الخميس، فإن الحكومة الأميركية ستضطر إلى إغلاق جزئي.

ومن المتوقع إجراء تصويت على مشروع القانون الجمهوري في مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

من جهه أخرى، قال البيت الأبيض إنه يشعر "بارتياح بالغ" إزاء الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي، على الرغم من التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين عندما سئلت عن التقلبات في سوق الأسهم الأميركية "الاقتصاد قوي للغاية حاليا. الرئيس ما زال يركز على أسس الاقتصاد طويلة الأجل التي هي قوية جدا في هذا البلد.

"لم يحدث شيء على مدى اليومين الماضيين في اقتصادنا يختلف بشكل جوهري عما كان قبل أسبوعين، ونحن مرتاحون جدا لما نحن فيه الآن".