العجز التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 9 سنوات

زاد العجز التجاري الأميركي بأكثر من المتوقع في ديسمبر ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2008 مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي بفعل طلب محلي قوي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري ارتفع 5.3% إلى 53.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يزيد العجز التجاري إلى 52.0 مليار دولار في ديسمبر. وجزء من الزيادة في العجز التجاري هو انعكاس لارتفاعات في أسعار السلع الأولية.

وقفز العجز التجاري 12.1% إلى 566.0 مليار دولار في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2008. ويمثل ذلك 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.7% في 2016 .

وزاد العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، والذي يتسم بحساسية سياسية، 8.1% إلى مستوى قياسي بلغ 375.2 مليار دولار العام الماضي.