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مجلس الشيوخ يتوصل لاتفاق حول الميزانية الأميركية

المصدر: واشنطن - فرانس برس
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أعلن زعيما الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق حول الموازنة لعامين في تسوية نادرة يتوقع أن تؤدي إلى تجنب مخاطر الأزمات في عامي 2018 و2019 وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع.

وقال الجمهوري ميتش ماكونيل "إني مسرور للإعلان بأن مفاوضاتنا في المجلسين وبين الحزبين حول موازنة الدفاع والأولويات الأخرى أفضت إلى اتفاق مهم". وأعلن الديمقراطي تشاك شومر "بعد مأزق تشريعي دام لأشهر يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا".

وفي العشرين من الشهر الماضي، اضطرت الإدارة الأميركية إلى الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية، بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول #الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد #ترمب.

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