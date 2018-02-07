مصر.. ارتفاع الدين الخارجي لـ 80.8 مليار دولار

كشفت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الأربعاء عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3 بالمئة بالمقارنة مع مستواه‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬بنهاية يونيو/حزيران.

وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر/كانون الأول إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 بالمئة في نهاية سبتمبر/أيلول 2017 وإنها "ما‭ ‬زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6 بالمئة من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2018 بما يعادل 91.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الإفريقي للتنمية.