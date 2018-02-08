رئيس وزراء تونس يبدأ إجراءات لعزل محافظ المركزي

أشارت مصادر لوكالة رويترز إلى أن رئيس الوزراء التونسي بدأ إجراءات لعزل محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه، علما أنه يشغل هذا المنصب منذ 2012.

وتم اقتراح تعيين مروان العباسي وهو مسؤول في البنك الدولي، كمحافظ جديد للبنك المركزي.

ولم يتم الإعلان عن الأسباب وراء هذه الخطوة التي تأتي بعد ان أظهرت بيانات من المركزي أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية واصل الهبوط إلى مستويات تكفي واردات البلاد لمدة أربعة وثمانين يوما فقط، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003.

يشار إلى أن الاقتصاد التونسي تلقى ضربة قوية بعد أن قرر البرلمان الأوروبي وضع تونس على لائحة سوداء للدول المعرضة لغسيل الأموال بعد شهر واحد من وضعه في قائمة سوداء للملآذات الضريبية قبل أن يرفعها من اللائحة في وقت لاحق.

ووصل التضخم في تونس إلى 6.9% في نهاية يناير الماضي وهو أعلى مستوى في 20 عاما على الأقل.