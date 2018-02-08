مصر.. قطاران لربط العاصمة الإدارية والعلمين بالمحافظات

أعلنت اللجنة العليا المشكلة من وزارتي الإسكان والنقل في مصر قائمة التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت لمناقصة تنفيذ وتمويل وتشغيل مشروعي القطار السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة"، ومونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة - مدينة نصر" و"6 أكتوبر - الجيزة.

ويهدف المشروعان لربط العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين شمال غربي مصر بباقي المحافظات.

وأوضحت اللجنة أن عدد التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت لمشروع القطار السريع بلغ 23 تحالفاً، فيما بلغ عدد التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت لمشروع المونوريل، 22 تحالفاً، وسيتم الإعلان عن تأهيل الشركات المتقدمة للمشروعين نهاية فبراير الجاري.

وقال المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق إن مشروع قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر عبارة عن خط نقل سريع يسير على كمرة خرسانية معلقة ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 35 كيلو مترا، مضيفا أن السعة القصوى للمونوريل الحديث تصل إلى مليون راكب يومياً، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، فيما تستغرق الرحلة 35 دقيقة لمسافة 35 كيلو مترا.

وأضاف أن الخط به 10 محطات، هي: المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر - محطة جامع الحصري - محطة أكتوبر - محطة ميدان جهينة - محطة زايد - محطة هايبر - محطة طريق إسكندرية الصحراوي - محطة المنصورية - محطة الطريق الدائري - محطة جامعة الدول العربية، موضحاً أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والذي يتعدى 100 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أبوزيد أن مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يضم 22 محطة، هي الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأميركية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية.

وقال إن المشروع سيسهم في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يسهم أيضاً في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.

وذكر مستشار وزير الإسكان أن مشروع القطار الكهربائي السريع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة حديد سريعة كهربائية وسيسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي محور قناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادي النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.