مجلس الشيوخ الأميركي يقر اتفاقاً لتمويل الحكومة

أقر مجلس الشيوخ الأميركي في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة اتفاق ميزانية يشمل تمويلا للحكومة بهدف الحيلولة دون توقف أعمالها لكنه جاء بعد فوات الأوان حيث يجري بالفعل إغلاق للخدمات الاتحادية في انتكاسة محرجة للكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.



وبدأ إغلاق الحكومة بالفعل بحلول منتصف الليل، وهو ثاني إغلاق من نوعه هذا العام تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب الذي لعب دورا محدودا في محاولات زعماء الحزب في وقت سابق من الأسبوع لمنع حدوث الإغلاق.



ووجه مكتب الولايات المتحدة لإدارة شؤون الموظفين ملايين الموظفين الاتحاديين بعد مرور وقت قليل على حلول منتصف الليل بمراجعة جهات عملهم بشأن وجوب توجههم إلى العمل من عدمه اليوم الجمعة.



وتعني موافقة مجلس الشيوخ على الموازنة وحزمة التمويل الهادفة إلى وقف إغلاق الحكومة أنها سترفع بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يشهد انقساما بين الأعضاء وهو الأمر الذي يجعل تمريرها غير مؤكد.