كيف يمكن تحقيق الابتكار في حكومات المنطقة؟

أشارت الشريك في PWC للاستشارات الحكومية والقطاع العام، منى أبو هنا في مقابلة مع العربية، إلى أهمية الابتكار في القطاع الحكومي، لافتة إلى التقرير الصادر بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات تحت عنوان" الحكومات التي يقودها الابتكار".

ونوهت بأن هذا التقرير يبتعد عن المفهوم التقليدي القائم حول مساندة الابتكار في القطاع الخاص، ليذهب أبعد من ذلك نحو تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح شريكا ومساهما فعالا ورائدا بمنظمة الابتكار.

وركز التقرير، بحسب أبو هنا، على 6 محاور إذا اتبعتها الحكومات مؤسساتياً ستتحول إلى رائدة في الابتكار، من بينها الاستراتيجيات المتبعة في الحكومات، والتفاعل ليس فقط بالقطاع الخاص بل أيضاً بين موظفي القطاع الحكومي فيما بينهم، والاستثمار في التطوير وإدخال الابتكار في الخدمات الحكومية الإلكترونية، والمواهب والثقافة داخل الدوائر الحكومية وبين الموظفين.