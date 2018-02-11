هيئة الترفيه: توقع توفير 224 ألف وظيفة للسعوديين

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه في السعودية فيصل بافرط أنه سيتم الإعلان عن مبادرات الهيئة الجديدة للعام الجاري خلال أسبوعين.

وأضاف بافرط، في مقابلة خاصة مع العربية على هامش القمة العالمية، أن سبب تواجد الهيئة في القمة هو تسليط الضوء على المبادرات التي قامت بها المملكة لتنمية السعادة لدى مواطنيها.

من جانب آخر، شدد بافرط على أن السعادة والإنتاجية تمشيان جنبا إلى جنب.

وكانت انطلقت اليوم فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي في دورتها السادسة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسيتم طرح مواضيع عديدة، أهمها الذكاء الاصطناعي والسعادة واستيطان الفضاء.

توقعت هيئة الترفيه السعودية أن يبلغ الإنفاق الاجمالي على الترفيه في البلاد نحو 36 مليار دولار أي ما يعادل 135 مليار ريال بحلول العام 2030.

وخلال ورشة "حوار السعادة" التي أقيمت ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي، أشار بافرط إلى توقعات بتوفير أكثر من 224 ألف وظيفة نصفها وظائف مباشرة في مجال الترفيه بالسعودية.

وتستهدف الرؤية السعودية لعام 2030، جذب الإنفاق على الترفيه والسياحة في الخارج والمقدر حاليا بنحو 22 مليار دولار.