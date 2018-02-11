القرقاوي: التنقيب في الفضاء سيبدأ خلال 10 سنوات

بدأ ملف استيطان الفضاء يحظى بأهمية كبيرة في القمة العالمية للحكومات هذا العام، لاسيما بعد الإعلان عن استراتيجية المريخ 2117 في قمة العام الماضي.

وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات في مقابلة خاصة مع "العربية" على هامش القمة المنعقدة في دبي، إن التنقيب في المستقبل لن يكون عن النفط على الأرض بل عن المعادن في مذنبات الفضاء.

وأضاف القرقاوي أن القمة تضع نموذجاً للحكومات حول العالم، لكيفية تطبيق أفكار المبادرات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بدأت تستعد من الآن للمتغيرات المستقبلية.

وأوضح أن الذكاء الصناعي سيغير من عمل الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، مضيفاً أن 47% من الوظائف ستختفي بناء على المتغيرات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الصناعي وغيرهما.