اليوم..إيداع الدفعة الثالثة من الدعم بـ"حساب المواطن"

من المنتظر أن يكون اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل السعوديين في برنامج "حساب المواطن" ضمن دورة الدفع الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة، الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa.

وكان "حساب المواطن" قد كشف أن الدفعة الثالثة من الدعم سيجري إيداعها في حسابات المستحقين اليوم الأحد، بسبب توافق يوم العاشر من الشهر الميلادي مع يوم السبت.

وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.

وجدد "حساب المواطن" دعوته للمسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية.

كما دعا البرنامج المتقدمين لزيارة حساباتهم في البوابة، لمعرفة نتيجة أهليتهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.

يذكر أن ميزانية السعودية 2018 رصدت نحو 32 مليار ريال، بقيمة شهرية تقديرية تبلغ 2.5 مليار ريال، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.