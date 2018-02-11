لماذا حصل سعوديون على دعم أقل من "حساب المواطن"؟

أفاد برنامج #حساب_المواطن بأن بعض البيانات التي تمت مراجعتها كشفت أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم.

وأشار البرنامج على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أنه تم التواصل مع الأفراد المعنيين بتلك البيانات وإشعارهم بضرورة تحديثها.

ولفت #حساب_المواطن إلى إمكانية تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق بعد 5 أيام من إيداع أي دفعة.

وبالإمكان الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن، وذلك عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/policie.

وسيتم اليوم الأحد إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن، فيما سيكون أيضاً آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa.