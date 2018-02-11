مصر..الاستثمارات الجديدة تقفز 20% لـ5.2 مليار جنيه

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن حجم الاستثمارات الجديدة ارتفع في شهر يناير الماضي بنسبة 20.8% لتبلغ نحو 5.2 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة في نشرتها الشهرية لشهر يناير 2018، أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والشركات التي شهدت توسعات بلغت نحو 1780 شركة بزيادة بلغت نسبتها نحو 9.3% مقارنة بنحو 1628 شركة في شهر يناير من العام الماضي.

وأوضحت أن رؤوس الأموال المصدرة ارتفعت بنسبة 62.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 4.2 مليار جنيه، وزادت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التي تم تأسيسها بنسبة 56.7 % لتبلغ 1.08 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التي شهدت توسعات ارتفعت بنسبة 13.8% لتبلغ 4.1 مليار جنيه، لافتة إلى أن الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 شهد زيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 15.2% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتصل إلى نحو 78.1 مليار جنيه.

وشهد الربع الأول أيضاً ارتفاعاً في الاستثمارات الكلية المنفذة بنسبة 53.1% لتبلغ نحو 150 مليار جنيه مقارنة بنحو 98 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتصدر قطاع الخدمات الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 55.8%، يليه قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء والسياحة، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها نحو 7 آلاف فرصة عمل.

وذكرت أن عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض منازعات الاستثمار منذ الجلسة 20 بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة 31 بتاريخ 16 يناير 2018 نحو 373 موضوعا بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بنحو 13.2 مليار جنيه.

في سياق متصل، قال رئيس الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وإفريقيا ببنك الاستثمار سيتي غروب ميجيل أزيفيدو، إن توقعات الاستثمار في مصر أصبحت إيجابية منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

وأضاف أزيفيدو، أن هذه التوقعات تفتح الباب أمام التخطيط لطروحات عامة في قطاعات مثل الصناعة والخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية، وفقاً لوكالة رويترز.

وتوقع أن يكون 2018 أفضل عام له للاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وإفريقيا في عقدين على الأقل.