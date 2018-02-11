مصر تبدأ تحصيل فواتير الكهرباء إلكترونياً عبر شركتين

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بدء تفعيل خدمة تحصيل فواتير الكهرباء إلكترونياً بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع شركات توزيع الكهرباء كافة.

ويتيح هذا الربط خدمات دفع الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع لـ 30 مليون مشترك من خلال التعاون مع هيئة البريد المصري التي تمتلك نحو 4 آلاف مكتب بريد، وخدمات "خالص" من إي فاينانس وشركات التحصيل العاملة في السوق المصري.

وأكد رئيس شركة إي فاينانس، إبراهيم سرحان، على دور الشبكة في تطبيق سياسة الدولة في تفعيل التحصيل الإلكتروني من خلال تسهيل دفع الفواتير من أي مكان وفي أي وقت، وهو ما ينتج عنه تخفيض تكاليف التحصيل لشركات الكهرباء ويتيح الفرصة للدولة لتحسين الخدمات المقدمة في مجال الكهرباء.

وقال إنه بناءً على قرار مجلس المدفوعات القومي بإيقاف التعامل بالشيكات الحكومية سوف يتم التكامل مع منظومة أوامر الدفع الحكومية الإلكترونية لكي تتمكن الجهات الحكومية من دفع فواتير الكهرباء الخاصة بها إلكترونياً.

وأوضح رئيس القطاع التجاري بهيئة البريد المصري، سامح أبو السعود، أن تقدیم خدمة تحصیل فواتیر الكهرباء سواء القدیمة أو العدادات الكودیة مسبوقة الدفع عبر مكاتب البرید یأتي في إطار دعم خطط الدولة تسهيلاً على المواطنین.

وأضاف أن مراكز خدمات البرید المتكاملة یتم من خلالھا تقدیم كافة الخدمات المالیة والبریدیة والمجتمعیة بشكل حضاري لجمیع المواطنین بغض النظر عن مكان إقامتھم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ارتفاع قيمة عمليات سداد فواتير المنزل والمرافق العامة عبر شبكتها من 9 مليارات جنيه خلال عام 2015 إلى 25 مليار جنيه في نهاية 2017 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 66.6%.

وأوضحت أن المعدل اليومي لعدد العمليات يصل إلى 1.8 مليون عملية سداد، وأن عدد مستخدمي شبكتها خلال الثلاث سنوات الماضية تجاوز الـ 20 مليون مواطن بنهاية العام الماضي.