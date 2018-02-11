مصر تنهي 7 آلاف نزاع ضريبي وتحصل 15.6 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية، أن قانون إنهاء المنازعات نجح في تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت "المالية" أن الفترة الأخيرة من العمل بالقانون شهدت إنهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي، موضحة أن الممولين تقدموا بطلبات إلى لجان التصالح لإنهاء المنازعات التي تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات.

وأشارت إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.

وأصدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، تعليمات للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة إنهاء المنازعات معهم، مشيراً إلى موافقة مجلس النواب المصري على ما طلبه وزير المالية على إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضاً، بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد، وتنظر أمام لجان المنازعات وذلك اعتباراً من تاريخ إعادة العمل بالقانون.

وأوضحت "المالية" أنه سيتم إعادة النظر في تشكيل بعض اللجان لمواكبة المرحلة المقبلة، كما سيتم زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون أكثر انتشاراً بمحافظات الجمهورية حتى تتمكن من سرعة النظر في طلبات التصالح، وذلك تخفيفاً على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.

وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة في خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطي نطاق القاهرة الكبرى إلى جانب إنشاء عدد كافٍ من لجان إنهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، على أن يحدد عدد اللجان بكل محافظة في ضوء عدد المنازعات المنظورة في المحافظة.

وأكدت وزارة المالية المصرية أن القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الأوعية الضريبية، سيكون أكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائي في المواعيد المحددة بالقانون.

وطالبت "المالية" ممولي الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته أو لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بحيث يتجنب تحمل غرامات تأخير التي تترتب على طول مدة التقاضي أمام المحاكم مع تجنب أيضاً المصاريف القضائية.

وأكدت الوزارة أن قانون إنهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان إنهاء المنازعات بالنظر في جميع أنواع الضرائب في أي مستوى من مستويات النزاع سواء المنظورة أمام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل أو المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية أو المنظورة أيضاً أمام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإداري.