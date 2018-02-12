استراتيجي آند: تغيير السلوك هام لتقبل إصلاحات الاقتصاد

قال شريك أول في "استراتيجي آند" فادي عدرا، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن تغيير السلوك يسهم بشكل كبير في تقبل الإصلاحات الحكومية التي تقوم ها الحكومات.

وأضاف "من منظور حكومي سواء كانت التغيرات الحكومية قوانينية أو فرض ضرائب أو خفض الدعم، فإن هذه السياسات لا تكفي في توجيه الفرد بالشكل الصحيح، ويجب تزويده بسلوكيات إيجابية لتقبل هذه السياسات، وهذه البرامج من الصعب أن تنجح إذا كانت تقليدية".

وأشار إلى أنه وعلى سبيل المثال في قطاع الكهرباء والمياه الاستهلاك مرتفع في منطقتنا العربية، ويجب تغيير السلوك بالتزامن مع رفع الأسعار، كأن يتم كتابة استهلاك الفرد على الفاتورة وكذلك استهلاك الحي، ومن ثم يكتشف الفرد ضخامة هذا الاستهلاك.

وضرب مثالا تم تطبيقه في سنغافورة للتحذير من المأكولات المؤذية، حيث تم تصميم تطبيق عبارة عن لعبة لتحقيق 10 آلاف خطوة يوميا ويكافأ عليها من يصل لهذا الرقم.

وبشأن التحديات قال عدرا "من التحديات أن تنشئ إدارات خاصة بالسلوكيات المجتمعية والفردية تقترح وتصمم برامج لتغيير السلوك وتنفذ هذه البرامج على الأرض، ولابد من شراكات مع جهات خارجية لإدخال هذه المنظومة الجديدة ومن التحديات أيضا خصوصية المعلومات والبيانات التي يجب أن تكون محمية، كما لا يمكن أن نجلب خبرات في هذا المجال أو برامج مطبقة في دول أخرى حيث تختلف عادات وثقافات الشعوب من بلد لآخر".