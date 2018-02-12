البريطاني يخسر 1650 دولاراً سنوياً بسبب ازدحامات المرور

تبين أن كل شخص يستخدم الطرق في بريطانيا يتكبد خسارة سنوية تصل إلى 1200 جنيه إسترليني (1650 دولاراً)، حيث يمضي الشخص الواحد في بريطانيا ما مجموعه 31 ساعة عالقاً في الازدحامات المرورية كل سنة.

وأظهرت دراسة عالمية نشرتها الصحف البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت"، أن بريطانيا واحدة من بين أسوأ عشر دول في العالم من حيث الازدحامات المرورية، وهو ما يُكبد اقتصادها خسائر فادحة سنوياً.

وبحسب الدراسة فإن الازدحامات المرورية تُكلف الاقتصاد البريطاني ما يزيد عن 37.7 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) سنوياً، وذلك بسبب ساعات العمل الضائعة على الموظفين، إضافة إلى الوقود الزائد الذي يتم إهداره على السائقين عندما يعلقون بالازدحامات المرورية والأزمات على الطريق.

ورغم هذه الخسائر الكارثية إلا أن بريطانيا تتربع على المركز العاشر عالمياً، حيث يوجد تسع دول أخرى أسوأ حالاً من الناحية المرورية من بينها روسيا التي تعاني فيها العاصمة موسكو من اختناقات يومية في الشوارع.

وتبين من المعلومات أنه في أوقات الذروة ببريطانيا يضطر السائقون في 23% من الأوقات للسير بسرعة تقل عن خمسة أميال في الساعة (أقل من 7 كيلومترات في الساعة)، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من السائقين يهدرون أوقاتاً طويلة يومياً وهم عالقون في سياراتهم.

ويتبين من المعلومات التي طالعتها "العربية.نت" أن مدينة "لوس أنجلوس" في ولاية كاليفورنيا الأميركية، هي الأكثر ازدحاماً على الإطلاق في العالم، حيث يُهدر السائقون هناك ما متوسطه 102 ساعة سنوياً وهم عالقون في أزمات المرور.

أما الدولة الأكثر ازدحاماً في العالم فهي تايلاند التي تضع قوانيها حداً أعلى للسير على الطريق الخارجي وهو 52 ميلاً (83 كام) في الساعة، وهي سُرعة تعتبر قليلة نسبياً مقارنة بأغلب دول العالم.