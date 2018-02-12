كم يوماً تتحمله ثروة أغنى شخص لتمويل بلاده؟

يفترض مؤشر "روبن هود" إفلاس الحكومة وتمويلها من قبل أغنى شخص فيها، ويقيس المؤشر ثروة أغنى الأثرياء إلى إنفاق الحكومة اليومي.

فمثلا، على الرغم من أن ثروة الأميركي جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، والذي يعتلي عرش أغنى أغنياء العالم، قد وصلت إلى 99 مليار دولار، إلا أنها لا تكفي لإعالة أميركا سوى لـ5 أيام فقط.

أما ثروة جاك ما، مؤسس شركة "علي بابا" وأغنى رجل في ثاني اقتصاد عالمي، والبالغة 47.8 مليار دولار، فلا تكفي سوى لإعالة الصين 4 أيام فقط.

والـ10 مليارات دولار، ثروة جون فريدريكسن مالك أكبر أسطول لناقلات النفط، إن تبرع بها لبلده قبرص فستغطي احتياجاتها لـ441 يوماً.