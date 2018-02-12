مصر.. العجز يتراجع والتضخم يهوي لـ13% بنهاية 2018

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن عجز الميزان الأولي للناتج المحلي لبلاده انخفض إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2017/2018 مقابل نحو 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف في تصريحات على هامش المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية، أن ذلك يؤكد أن برنامج الإصلاح المالي يشهد تحسناً كبيراً.

وتوقع الوزير المصري تراجع معدلات التضخم في بلاده من 17%‏ في يناير الماضي إلى 13% بنهاية العام الجاري. وقال إن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزي المصري.

وأضاف أن بلاده تستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية ولكن بعد استقرار أوضاع الأسواق الدولية، في إشارة إلى طرح السندات الدولية.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 17% في شهر يناير الماضي على أساس سنوي. فيما أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 14.35% في شهر يناير الماضي، مقابل نحو 19.86% في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وسجل التضخم مستويات قياسية تجاوزت 35% في منتصف العام الماضي، مع إجراءات أعلنتها الحكومة المصرية وفق برنامج إصلاح اقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحصلت بموجب هذا البرنامج على قروض كثيرة.

وكان أهم القرارات التي تسببت في ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية هو تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر من العام 2016، وتبع ذلك عدة إجراءات أخرى منها رفع أسعار الوقود والمحروقات وتقليص دعم الكهرباء والطاقة.

لكن هذه الإجراءات مثلما ساهمت في تخفيف مستويات العجوزات التي تواجهها مصر، لكنها تسببت في قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات بعد ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تجاوز 100% عقب تطبيق سعر صرف مرن في سوق الصرف.

ولجأت الحكومة المصرية إلى عدة إجراءات لضبط مستويات التضخم سواء من خلال وزارة التجارة والصناعة التي تدخلت لتقنين وتقليص فاتورة الواردات التي قصرتها على السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط، أو من خلال البنك المركزي المصري الذي تدخل ورفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة خلال العام الماضي، ما تسبب في موجة تضخمية كبيرة.

ومنذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع معدل الفائدة 3 مرات بنسبة 7%، كانت المرة الأولى عقب صدور قرار التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم تدخل للمرة الثانية ورفع معدل الفائدة بنسبة 2% في مايو الماضي، وكانت المرة الثالثة في يونيو من العام الماضي بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.