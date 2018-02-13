تعرف على 5 وظائف الأكثر بحثا عنها في السعودية

كشف بحث مختص حول التوظيف أجرته "لينكدإن" أن وظيفة "مدير مشروع" في "يسر" برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في السعودية سجّلت أكبر عدد من طلبات الترشّح لها في المملكة عام 2017، حيث بلغ 9379 طلباً.

وطال البحث 10 دول من بينها السعودية حيث أثبت "يسّر"، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، اهتمام الحكومة السعودية البالغ بتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية لتحقيق النموّ والتنمية المستدامين في كافة جوانب الحياة.

واحتلت وظيفة مهندس موقع في الشركة العربية الدولية AIC المركز الثاني بعد "يسّر" على لائحة الوظائف المنشودة، حيث تقدّم 8971 مرشحاً بطلب عمل في الشركة، وتبعتها وظيفة في برنامج التطوير الإداري في بنك ساب التي تقدّم لها 8551 مرشحاً. وسجّلت وظيفة "دعم تقنيّ لتكنولوجيا المعلومات" و"محلّل بيانات موارد بشرية" في مطارات الرياض على التوالي 8425 و8335 طلب ترشّح.

وقال ربيع حيدر، مسؤول قسم حلول المواهب في لينكدإن في المملكة العربية السعودية: "مع بدء عام 2018، اتّضح تبدّل معالم المشهد الوظيفي في السعودية. فطريقة تفكير الأشخاص في حياتهم المهنية وتعريفهم النجاح تتغير. كما أنّ بروز التكنولوجيا في كل قطاع أوجد وظائف جديدة ومهارات لا تقتصر بالضرورة على المجال التقني. فمن المثير للاهتمام فعلاً أن نرى أيّ نوع من الوظائف والشركات ينشده المهنيون أكثر من سواه والشكل الذي بدأ قطاع التوظيف يتخذه في المملكة".