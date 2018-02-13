التعيينات بدأت.. الروبوت يزيح شرطي دبي!

كشف مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي في مقابلة مع "العربية.نت"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، عن استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي، من ضمنها افتتاح "مراكز شرطة ذكية بلا أفراد" التي ستغطي كافة المناطق على مستوى الإمارة باستخدام تقنيات حديثة من روبوتات وسيارات ذاتية القيادة.

إلى جانب هذه الخدمات الذكية، أعلن الرزوقي عن مبادرة 10X بحيث تسبق مدينة دبي العالم بـ10 سنوات بالكثير من المبادرات الحكومية والأفكار الجديدة، كان آخر هذه المبادرات "مشروع عيون" بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في ربط جميع الكاميرات في الإمارة، للتعرف على هوية الفرد والبصمة الحركية وبصمة الوجه، وذلك يصب في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل كشف الرزوقي عن فتح باب التعيينات أمام رجال الشرطة الآليين.

ولفت إلى زيادة الإقبال على الخدمات الذكية في مراكز الشرطة، بحيث وصل عدد المعاملات منذ افتتاح المركز في شهر سبتمبر الماضي إلى أكثر من 1000 معاملة ذكية دون تدخل بشري.