مدينة عربية تسبق مدن العالم بـ10 سنوات.. تعرف عليها

أطلق ولي عهد دبي #الشيخ_حمدان_بن محمد_آل مكتوم مبادرة "دبي X10"، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، ترتكز على بدء الجهات الحكومية في دبي بتطبيق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات.

وتهدف المبادرة، بحسب ما أوضح مدير مشروع #دبي_10X عامر عبد الرؤوف العوضي في مقابلة مع "العربية.نت"، إلى إعادة صياغة وصناعة مفهوم وأساليب عمل الجهات الحكومية في خطوة ستسهم في جعل دبي مدينة المستقبل من خلال التعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي، وإلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي.

ولفت إلى أن المبادرة تتضمن 26 مشروعاً معتمداً تقدمت بها 24 من الجهات والهيئات الحكومية بدبي، حيث حدد الإطار الزمني لتنفيذ المبادرات خلال 24 شهرا منذ إطلاقها.

وتتعاون الجهات الحكومية في تطبيق وتنفيذ المشاريع مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات المحلية المعنية في #حكومة_دبي بالإضافة إلى نخبة من شركات الابتكار والتنكولوجيا والمؤسسات المهنية ذات الاختصاص في مجال العمل ذاته حول العالم.

واشتملت قائمة الأفكار التي تم اعتمادها على المشاريع الآتية، لعل أبرزها:

1 - مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي وهو " #ديوا الرقمية".

2 - مشروع لشرطة دبي وهو " شرطة بلا أفراد".

3 - مشروع "جامعة المدينة الذكية" الذي تقدم به مكتب دبي الذكية.

4 - مشروع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي وهو "التصرف العقاري الذاتي ".

5 - مشروع لغرفة دبي تحت شعار " طريق الحرير الرقمي ".

6 - ومشروع اللجنة العليا للتشريعات وهو " التشريعات: التوجيهية، المفتوحة، المرنة ".

7 - مشروع "داوبر" لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

8 - مؤسسة #مطارات_دبي مشروع "دبي المصغرة" .

9 - مشروع محاكم دبي "محكمة C3 ".

10 - مشروع اقتصادية دبي بمشروع "دبي 3i" .

11 - مشروع المنطقة الحرة بمطار دبي "السوق المالي للمناطق الحرة " و "دبي بلينك" .

12 - ودبي لمشاريع الطيران الهندسية بمشروعين هما " المطار الكوني"و " صمم تجربة سفرك".