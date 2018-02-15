الحلم أصبح حقيقة..أول مدينة بالعالم بلا نفايات "عربية"

في وقت تغرق العديد من بلدان العالم في نفاياتها وسط سيطرة نظام المحصصات السياسية وتغليب المنفعة الشخصية على المصلحة العامة، أطلقت حكومة دبي مشروع #بلدية_دبي "ويستنايزر"، لتتحول معه الإمارة لأول مدينة بالعالم بلا نفايات خلال السنتين المقلبتين، مثبتةً مرة أخرى الرؤية الطموحة في الوصول إلى فكرة المدينة الأكثر سعادة على الإطلاق.

ويوضح مدير إدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة أحمد البدواوي، في مقابلة مع "العربية.نت" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن مشروع البلدية "ويستنايزر" يندرج ضمن مبادرة دبي 10X ، في أن تسبق الإمارة دول العالم بـ10 سنوات.

وحول الأسس التي يرتكز عليها المشروع، يقول: "لن نرى بعد الآن أي شاحنات لنقل النفايات، ولا مكبات أو أراض مخصصة للتخلص منها".

ويضيف: "سوف نحول 3 ملايين و500 طن من النفايات سنوياً إلى طاقة بالكامل تزود الشبكات بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى 17 ألف طن من مواد البناء الإضافية الخضراء"، مشدداً على أنه سيتم إلغاء ما يقارب الـ4000 ناقلة نفايات وتوفير أراض استراتيجية في مدينة دبي تتحول من مكبات إلى أماكن ترفيهية وتجارية وسكنية.

يذكر أن ولي عهد دبي الشيخ #حمدان_بن_محمد_آل_مكتوم قد أطلق مبادرة "دبي 10X " خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، ترتكز على بدء الجهات الحكومية في دبي بتطبيق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات.

وتهدف المبادرة إلى إعادة صياغة وصناعة مفهوم وأساليب عمل الجهات الحكومية في خطوة ستسهم في جعل دبي مدينة المستقبل من خلال التعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي، وإلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي.

وتتضمن المبادرة 26 مشروعاً معتمداً تقدمت بها 24 من الجهات والهيئات الحكومية بدبي، حيث حدد الإطار الزمني لتنفيذ المبادرات خلال 24 شهرا منذ إطلاقها.