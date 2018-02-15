لن تصدق كم تبلغ استثمارات الشركات السعودية في مصر!

قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، عبدالله بن محفوظ، إن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر خاصة بعد القوانين التي أصدرتها الحكومة المصرية وأقرها مجلس النواب المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف وفقاً لبيان أصدرته وزارة الاستثمار المصرية، أن نحو 4776 شركة سعودية تستثمر في مصر نحو 27 مليار دولار.

وأشار إلى أن أيّ زائر يأتي إلى مصر دائماً يشعر أن ثقافته موجودة بداخلها وداخل كيان الشعب المصري.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن حجم الاستثمارات الجديدة ارتفع في شهر يناير الماضي بنسبة 20.8% لتبلغ نحو 5.2 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة في نشرتها الشهرية لشهر يناير 2018، أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والشركات التي شهدت توسعات بلغت نحو 1780 شركة بزيادة بلغت نسبتها نحو 9.3% مقارنة بنحو 1628 شركة في شهر يناير من العام الماضي.

وأوضحت أن رؤوس الأموال المصدرة ارتفعت بنسبة 62.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 4.2 مليار جنيه، وزادت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التي تم تأسيسها بنسبة 56.7% لتبلغ 1.08 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التي شهدت توسعات ارتفعت بنسبة 13.8% لتبلغ 4.1 مليار جنيه. لافتة إلى أن الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 شهد زيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 15.2% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتصل إلى نحو 78.1 مليار جنيه.

وشهد الربع الأول أيضاً ارتفاعاً في الاستثمارات الكلية المنفذة بنسبة 53.1% لتبلغ نحو 150 مليار جنيه مقارنة بنحو 98 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتصدر قطاع الخدمات الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 55.8%، يليه قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء والسياحة، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها نحو 7 آلاف فرصة عمل.

وذكرت أن عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض منازعات الاستثمار منذ الجلسة 20 بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة 31 بتاريخ 16 يناير 2018 نحو 373 موضوعات بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بنحو 13.2 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة المصرية من معدلات النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 5.3% و5.5% بدلاً من 4.8% مع توقعات بتحقيق نمو قدره 6% خلال العام المالي المقبل.