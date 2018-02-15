مبيعات التجزئة الأميركية تسجل أكبر انخفاض في 11 شهراً

هبطت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يناير/كانون الثاني مع خفض الأسر مشترياتها من السيارات ومواد البناء.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.3% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2017. وعدلت الوزارة البيانات لشهر ديسمبر لتظهر استقرار المبيعات بدلا من زيادة قدرها 0.4% في القراءة الأولية.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2% في يناير.

وعلى أساس سنوي صعدت مبيعات التجزئة 3.6% في يناير.

ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، استقرت مبيعات التجزئة الشهر الماضي بعد انخفاض بلغ 0.2% في ديسمبر.

وتراجعت مبيعات السيارات 1.3% في يناير بعد انخفاضها 0.1% في الشهر السابق بينما هبطت مبيعات مواد البناء 2.4%، وهو أكبر هبوط منذ أبريل 2016 .