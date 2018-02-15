معدل البطالة ينخفض في مصر إلى 11.3% بنهاية 2017

كشفت بيانات رسمية تراجع معدل #البطالة في مصر خلال الربع الأخير من العام 2017 إلى 11.3% مقابل 12.4% في الربع المقابل من العام الذي سبقه.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل خلال الفصل الأخير من العام الماضي بنحو 280 ألف شخص، إلى نحو 3.3 مليون شخص، ليبلغ بذلك حجم قوة العمل نحو 29.3 مليون شخص.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء المصري، أن قيمة ما تم تخصيصه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفعت بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وذكر أن قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد زادت إلى 50 جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2017، مقابل مستوى سابق عند 21 جنيهاً، مما يشكل قيمة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار دولار.

وارتفع عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وزيادة قيمة المعاش الشهري المنصرف، وهو ما يأتي في إطار دعم برامج الحماية الاجتماعية.