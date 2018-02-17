مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع 0.5% خلال يناير

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية قليلا في يناير بما يشير إلى أن طلب المستهلكين ظل فاترا في بداية 2018.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البريطانيين بدأوا عام 2018 بإنفاق يفوق المعتاد على الملابس الرياضية لكن انخفاض مبيعات الأغذية بدد أثر هذه الزيادة.



وزاد حجم مبيعات التجزئة 0.1% على أساس شهري ليأتي دون توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بتسجيل زيادة شهرية نسبتها 0.5% بعد انخفاض بنسبة 1.4% في ديسمبر، وفقا لوكالة "رويترز".



وحتى على أساس سنوي، فإن الزيادة جاءت أقل مما توقعه خبراء الاقتصاد إذ سجلت مبيعات التجزئة نمواً قدره 1.6%، وهو الأعلى منذ أغسطس آب لكنه عند النطاق الأدنى للتوقعات.



وبالنظر إلى فترة الثلاثة أشهر حتى يناير، والتي تستبعد التقلبات الشهرية، فإن المبيعات ارتفعت 0.1% فقط بعد زيادة 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مما يمثل أضعف فترة قوامها 3أشهر منذ أبريل 2017.



وانخفضت مبيعات الأغذية 0.9% في يناير من حيث الحجم بالمقارنة مع مستواها قبل عام، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر.



وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو القوي غير المعتاد في مبيعات المعدات الرياضية في يناير، بما في ذلك الملابس الرياضية، "تبدد أثره بسبب انخفاض مبيعات الأغذية".