ميركل: اتفاق "البريكست" يجب أن يحقق توازنا منصفا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق توازنا يضمن انفصالا واضحا لبريطانيا عن السوق الأوروبية الموحدة بينما تُبقي بريطانيا أيضا على علاقات اقتصادية وثيقة مع الكتلة الموحدة.

وقالت ميركل "في النهاية هناك حاجة إلى توازن منصف للانفصال، من السوق الموحدة على سبيل المثال، وعلى الجانب الآخر شراكة لا تكون وثيقة جداً. يمكن تحقيق هذا والدول السبع والعشرون الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يجب أن تضمن أن العلاقة وثيقة بقدر الإمكان لكن هناك اختلافا عن العضوية في الاتحاد الأوروبي".

وأبلغت ميركل مؤتمرا صحفيا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لا تشعر بالإحباط تجاه المفاوضات وأنها ترغب في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالجدول الزمني لخروج بريطانيا.



من جانبها قالت ماي إنها تريد اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي يكون جيداً للشركات في بريطانيا وبقية الاتحاد الأوروبي.



وقالت ماي بعد اجتماع مع ميركل في برلين "أريد ضمان أن الشركات البريطانية لديها الحد الأقصى من حرية التجارة والعمل داخل الأسواق الألمانية وبالنسبة للشركات الألمانية أن تفعل نفس الشيء في المملكة المتحدة".



وتأمل بريطانيا في التفاوض على اتفاق للتجارة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي يحافظ على مستويات مرتفعة من الوصول إلى السوق الموحدة. ويقول الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا قد تخسر حق الوصول إذا تمسكت بخطتها لإنهاء حرية انتقال العمال من الاتحاد الأوروبي وتوقفت عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبي.