الراجحي: 70% من الأسر السعودية محمية من أثر الإصلاحات

أصدرت شركة الراجحي كابيتال تقريرا حول أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية في #السعودية على إنفاق المستهلكين.

ومن بين هذه الإصلاحات: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الوافدين، وارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، وبرنامج حساب المواطن وتكلفة بدل المعيشة.

وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق الاستهلاكي العام مستقرًا خلال الفترة من 2017 - 2020.

وفي هذا السياق، توقع رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال مازن السديري في مقابلة مع "العربية"، أن يبقى إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية مستقرًا، حيث سيرتفع بنسبة 3.8% فقط خلال الفترة من 2017 - 2020 إلى 977 مليار ريال.

ولو أقصينا تأثير هذه الإصلاحات سيكون من المتوقع أن ينمو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9% خلال هذه الفترة إلى تريليون و45 مليار ريال.

وأكد السديري أن نسبة 70% من #الأسر_السعودية ستكون محمية من تأثير الإصلاحات خلال الفترة من 2017 - 2020، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى دعم برنامج حساب المواطن.

المرأة السعودية ستضيف 11 مليار ريال

وأوضح السديري أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي ينقسم إلى قسمين: أجانب وسعوديين.

بالنسبة للأجانب، سيتراجع الإنفاق الاستهلاكي من 192 مليار ريال (قبل الإصلاحات) إلى 166 مليار ريال في العام 2020.

أما السعوديون، فسيرتفع إجمالي إنفاقهم بشكل متذبذب من 750 مليار ريال إلى 811 مليار ريال خلال الفترة 2017-2020.

واستثنى "الراجحي كابيتال" في تقريره دخول المرأة إلى سوق العمل وزيادة نسبة مشاركتها إلى 19.5% من إجمالي القوى العاملة، والتي بدورها ستضيف 11 مليار ريال.

إنفاق الأسر السعودية في مستوى جيد

وأضاف: "يبدأ إنفاق الأسر غير السعودية في الانخفاض من خلال الدعم المقدم من البرامج الحكومية، ومن المتوقع أن ينمو إنفاق الأسر السعودية بنسبة 6.8% خلال الفترة من 2017 - 2020. وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد برنامج دعم للأسر غير السعودية لتعويض نسبة الزيادة في أسعار الطاقة والمرافق، حيث إن ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين تعني أن إنفاقهم سوف ينخفض بنسبة 13.5% خلال الفترة من 2017 - 2020 من مبلغ 192 مليار ريال سعودي في 2017 إلى مبلغ 166 مليار ريال سعودي في 2020".

من هي الفئة التي ستتأثر من ناحية الإنفاق؟

أشار السديري إلى فئتين ستكونان الأكثر تأثرا لناحية الإنفاق:

أولا: الأسر السعودية ذات الدخل العالي: نسبة 11% من الأسر لديها نفقات تقدر بـ 25000 ريال سعودي شهريًا، وتمثل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين، حيث يعتقد أن هذه الفئة ستكون هي الأكثر عرضة لانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي، لأنها تقع في فئة الدخل المرتفع، وبالتالي لا يتم دعمها من خلال برنامج حساب المواطن/تكلفة بدل المعيشة.

ثانيا: الأسر غير السعودیة: سوف یتأثر الإنفاق الاستھلاکي في جمیع شرائح الدخل، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلی رسوم المرافقين.

وحسب التحليل، سوف يكون التأثير جليًا على #السعوديين ذوي الدخل المرتفع (بنفقات أكثر من 25000 ريال شهريًا) وجميع الأسر غير السعودية.

وسوف تواجه شرائح الاستهلاك هذه ضغوطا والتي سجلت زيادة سابقة في إنفاق هذه المجموعات الأسرية. وتتمثل هذه الزيادات في النقل (بشكل رئيسي شراء المركبات) وسائل الترفيه والثقافة (بشكل رئيسي: باقات العطلات) والأثاث والمفروشات والمطاعم.

الآثار المترتبة علی شرکات قطاع الاستھلاك

بحسب السديري، تتمثل الآثار الرئیسیة على شركات قطاع الاستھلاك في الآتي:

1 - سوف تصبح المكاسب من الحصة في السوق هي الدافع الرئیسي للإیرادات في غیاب معدلات النمو في القطاع .

2 - سوف یؤدي ضغط الھامش من الإصلاحات إلی توحيد القطاع ولجوء إلى عمليات اندماج، ما يكون في صالح تجار #التجزئة المنظمين.

وفي هذا السياق، لفت السديري إلى أن الشركات التجارية كأسواق العثيم ستزيد حصتها في السوق.