هل تعلم ما المقصود بهذه العبارات في "حساب المواطن"؟

نشر #حساب_المواطن توضيحات تخص حالة دفعات الدعم المستحقة للمستفيدين، والتي تظهر على حساباتهم في بوابة النظام الإلكترونية.

وأوضح "حساب المواطن" أن عبارة "وجهت" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، أما "مدفوعة" فتعني أنه تم تحويل مبلغ الدعم إلى الحساب البنكي للمستفيد ذلك المسجل في البوابة الإلكترونية.

فيما يقصد بـ"مرفوضة" أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، أما عبارة "في الانتظار" فالمقصود منها أن المبلغ تم تعليقه لعدم نشاط الحساب البنكي، ما يستدعي من المستفيد إعادة تنشيطه من خلال الضغط على أيقونة "استئناف المدفوعات" على البوابة الإلكترونية لـ"حساب المواطن" http://portal.ca.gov.sa .