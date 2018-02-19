السويد تتجه لإلغاء التعاملات بالـ"كاش"

أصبح عدم قبول الأوراق النقدية في المتاجر والمطاعم في #السويد مشهداً شائعا، بعد أن باتت جميع المدفوعات تتم عبر الهواتف والبطاقات البنكية.



وتوقفت معظم البنوك عن التعامل بالأوراق النقدية، الأمر الذي أثار مخاوف السلطات في البلاد.

ويتم حاليا مراجعة تشريعات #البنك_المركزي_السويدي ، حيث أنه من المتوقع أن يتم نشر تقرير في أوائل الصيف المقبل، سيتضمن مقترحات بإصدار عملة رقمية.

وكان آخر مسح لـ Insight Intelligence قد أشار إلى أن 25% من السويديين فقط استخدموا الـ Cash العام الماضي مرة في الأسبوع على الأقل وذلك تراجعا من نسبة بلغت 65% قبل أربعة أعوام.