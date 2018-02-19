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المالية:لا يمكن منح تمويل للبنان دون إقرار ميزانية 2018

المصدر: بيروت – رويترز
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قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، إن لبنان لا يستطيع طلب مساعدات في مؤتمر قادم للمانحين قبل أن يقر أولا ميزانية 2018.

وأدت التوترات السياسية إلى عدم وجود ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن تم إقرار ميزانية العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية العام 2018.

وقال خليل في بيان، إن هناك التزاما باستكمال ميزانية 2018 وإحالتها إلى البرلمان للموافقة عليها بنهاية الشهر.

وإذا تم ذلك في غضون 15 يوما فهناك إمكانية لإقرار الميزانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو/أيار.

ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين في سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه.

كلمات دالّة

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