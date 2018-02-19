دبي تطلق أول منصة تعليمية عبر "البلوك تشين" عالميا

كشفت مدير عام دبي الذكية د. عائشة بن بطي بن بشر، في مقابلة مع "العربية.نت"، عن إطلاق مشروع "جامعة المدينة الذكية" ضمن مبادرة #دبي_10x ، وهي المنصة الأولى من نوعها في العالم مبينة على تقنية الـ" بلوك تشين ".

وأوضحت أن هذه المنصة "جامعة المدينة الذكية" سترفع من نسبة المهارات الرقمية لدى الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10% في 2020، علماً أنها ستمكّنهم من توثيق المهارات اليومية.

وقالت: "لقد بنينا كل البنى التحتية الذكية ما يعرف بـ"العامود الرقمي الذكي للإمارة"، إذ إن كل المعاملات الحكومية في دبي ستكون قابلة للتحويل على منصة الـ blockchain في العام 2020، كما أطلقنا استراتيجية 2021 حيث سنحتفل بآخر معاملة ورقية في #دبي ".

ديوا الرقمية

إلى جانب مشروع "جامعة المدينة الذكية"، أطلقت دبي أيضاً في فعاليات القمة العالمية للحكومات، الأسبوع الماضي، مشروع هيئة كهرباء و مياه دبي "ديوا الرقمية"، في إطار خطة الإمارة الطموحة للتحول الرقمي بنسبة 100%.

تقوم فكرة 10X لديوا الرقمية، بحسب ما اطلعت "العربية.نت" على تغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة، وتخزينها والتوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات الرقمية.

وترتكز الرؤية المستقبلية للهيئة على 4 محاور: الطاقة الشمسية، تخزين الطاقة، التحكم الذاتي واستخدام الذكاء الاصطناعي، التقنيات الرقمية.

وتهدف إلى تطوير وتبني أفضل التقنيات العالمية للطاقة الشمسية في دبي.

أول محطة كهرومائية

ويتضمن المشروع إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية "كهرومائية" المخزنة في منطقة #الخليج_العربي ، كما إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة مع التخزين الحراري، لتوفير الطاقة من الشمس على مدار 24 ساعة.

إلى جانب إطلاق منصة المستقبل الرقمية "مورو" لاستضافة وتخزين البيانات وإدارة الخدمات الرقمية وحلول الحوسبة السحابية.

وسيترتب على هذه التغيرات تخفيض الطلب على الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030، كما أن 75% من إمدادات الطاقة سيتم توليدها من مصادر نظيفة بحلول 2050، وستتحول دبي إلى مركز عالمي لتقنيات تخزين الطاقة.

زيادة القدرة الإنتاجية

تشير الأرقام إلى زيادة القدرة المركبة للكهرباء من 704 ميغاوات في 1980 إلى 10.200 ميغاوات في 2017، في حين وصلت القدرة المركبة لتحلية المياه إلى 470 مليون غالون من المياه المحلاة يوميا في 2017.

كما ارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية من 13 ميغاوات في 2013 إلى 213 ميغاوات في 2017.

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي هي أول جهة حكومية تؤسس مقرا عالميا في وادي السيليكون "شركة جميرا العالمية للطاقة".