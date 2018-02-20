شركات الأغذية توظف التكنولوجيا لتقليص تكاليف العمالة!

قال مدير مركز الصناعات الغذائية في جامعة كارديف متروبوليتان ديفيد لويد، إن الطلب على التكنولوجيا المبتكرة يزداد مع تقلص هوامش الربحية في قطاع الأغذية، وهناك حاجة لتخفيض التكاليف.

وأضاف لويد في مقابلة مع "العربية"، أن عددا متزايدا من الشركات حول العالم تُدخل التكنولوجيا ضمن عملياتها لتقليص تكاليف العمالة.

"على سبيل المثال، هناك مخبز في بريطانيا كان في السابق يوظف 150 شخصاً، أما اليوم فاستطاع هذا المخبز إنتاج آلاف من أرغفة الخبز باستخدام 15 موظفا فقط، بسبب التكنولوجيا".

وأضاف: "الاستمرار في طرح منتجات دون تطوير مكوناتها يمثل تحديا لشركات الأغذية، لذلك هناك حاجة لتبني ابتكارات جديدة بشكل مستمر لتطوير مكوناتها من أجل تلبية الطلب في السوق".