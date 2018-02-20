مصدر حكومي: مؤتمر باريس لدعم اقتصاد لبنان في 6 إبريل

قال مصدر بالحكومة اللبنانية إن مؤتمرا للمانحين يستهدف حشد الدعم للاقتصاد اللبناني سينعقد في باريس يوم السادس من إبريل/نيسان.

وسيكون "مؤتمر سيدر" المسمى أيضا "باريس 4" أحد ثلاثة اجتماعات دولية متوقعة هذا العام سيسعى لبنان من خلالها للحصول على الدعم لاقتصاده وجيشه والمساعدة في التعامل مع نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري يستضيفهم على أراضيه.

وكان وزير المالية اللبناني قال أمس الاثنين إن بلاده لا تستطيع طلب الدعم ما لم تقر أولا ميزانية للعام 2018 وذلك لكي تثبت للداعمين الماليين جدية الحكومة بشأن إصلاح الاقتصاد اللبناني.

وأدت التوترات السياسية إلى عدم وجود ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن تم إقرار ميزانية العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية العام 2018.

وقال خليل في بيان، إن هناك التزاما باستكمال ميزانية 2018 وإحالتها إلى البرلمان للموافقة عليها بنهاية الشهر.

وإذا تم ذلك في غضون 15 يوما فهناك إمكانية لإقرار الميزانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو/أيار.