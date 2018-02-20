السعودية.. وكالة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص

أعلن مجلس الوزراء السعودي إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون #توظيف_السعوديين في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 ـ 46 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الوكالة ستتولى الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، علماً أن الوكالة ستكون مسؤولة عن برامج التوطين من أجل توظيف السعوديين والسعوديات وتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.

وعن آلية العمل، بيّن أن الوكالة المنشأة ستعمل على تهيئة السعوديين عبر برامج تدريبية وبرامج تمويل لهم بدون فوائد عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.

والهدف من هذه الخطوة بحسب أبا الخيل، هو تمكين المواطنين من إحلالهم مكان العمالة الوافدة بعد خروجها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومجالس الغرف التجارية المتعلقة ببرامج الوزارة إلى جانب القطاع الخاص.

من جهته، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.