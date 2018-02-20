"منتدى الأمن الغذائي" ينطلق اليوم في دبي

تستضيف دولة #الإمارات العربية المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي اليوم الأربعاء #منتدى_الأمن_الغذائي الروسي - الإماراتي - الإفريقي للعام 2018، الحدث الدولي الأول من نوعه الذي يهدف إلى تحفيز التحول الذي يقوده قطاع الزراعة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وإغناء الثروة الزراعية والنهوض بمستوى الابتكار في هذا القطاع الحيوي وتنمية العلاقات التجارية.

وتقام فعاليات المنتدى بدعم رسمي من مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، بالشراكة مع المركز الروسي للتصدير والوكالة الروسية للتأمين على القروض والاستثمارات الخاصة بالتصدير، وغرف التجارة والصناعة بالدولة وأهم الفاعلين الاقتصاديين بالتجارة الزراعية.

وتلقي وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان "العولمة من أجل بناء مستقبل الأمن الغذائي"، بينما سيتحدث الكسندر تكاتشوف وزير الزراعة الروسي عن اتجاهات التعاون بين روسيا ودول إفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيتحدث أيضا في المنتدى عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهنري أوريم أوكيلو وزير الدولة للشؤون الخارجية في أوغندة.

ويشهد المنتدى عدداً من الندوات الحوارية الوزارية رفيعة المستوى والجلسات النقاشية لتعزيز الأعمال الزراعية بين الأطراف الثلاثة المشاركة، حيث يتحدث عدد من الوزراء والمسؤولين من روسيا والإمارات وممثلي عدد من الدول الإفريقية أبرزها إثيوبيا وكينيا وأوغندا ونيجيريا والمغرب.

ويناقش المنتدى سبل تحسين واقع المنتجين والمصنّعين الزراعيين كأمر حيوي لنجاح القطاع الزراعي، ومواصلة الاستثمار في نظم الإنتاج المرتبطة به، انطلاقاً من أن تعزيز حركة التجارة الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي المدروس يلعب دوراً محورياً في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي، وتحقيق النمو المستدام ضمن محاوره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويأتي تنظيم المنتدى الأول من نوعه ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية "غلفود 2018"، أكبر معرض تجاري للأغذية والضيافة على مستوى العالم، الذي يقام خلال الفترة 18-22 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 5 آلاف شركة عارضة من 97 دولة، ويمتد على مساحة مليون قدم مربعة ويضم 120 جناحاً ومن المتوقع أن يستقطب 90 ألف زائر.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى وضع أسس متينة ومستقرة لنظام غذائي مستقبلي مستدام، يضمن توفير الغذاء للأجيال القادمة، وتتضافر فيه جهود الحكومات وجهات القطاع الخاص والمجتمعات لتوفير الأمن الغذائي المستقبلي وضمان استدامته.