غوغل لـ "العربية": تعليم الأجهزة يجعلها ذكية ومستقلة

أكد جون فامفاكاتيس مدير غوغل للتعليم في مقابلة مع "العربية" أن تعليم الأجهزة يمكن الكمبيوتر بأن يكون ذكيا ومستقلا بالتفكير فيفكر بحل للمشكلة لوحده دون أن يوجهه إنسان، موضحا أن التعليم التقني للبشر يجب أن يشمل الأساسين النظري والمفاهيم.

وطرح مدير غوغل للتعليم مثالا على تطوير جهاز بإمكانه استيعاب كم هائل من المعلومات، وطبعا المدارس توفر معلومات كثيرة يوميا، ويمكن للجهاز أخذ هذه المعلومات وتحليل الأسلوب واللهجة، ما يعني أنه سيكون بإمكان الجهاز التفريق ما إذا كانت اللهجة التي يتم التحدث فيها في مدرسة أو صف أو طالب هي لغة طلب متنمر أو أنها لغة مقبولة، وبالتالي فإن "تعليم الأجهزة يمكننا من أن نكون أكثر ليونة وأسرع تكيفا".

وأشار إلى إمكانية أخذ هذه التقنية وتطبيقها في مجالات أخرى بالتعليم مثل تتبع تقدم الطالب وتنبؤ أداءه، شارحا مثالا آخر حول رحلة تعليمية افتراضية، مثيرة للاهتمام، مع كلية التدريس لدى جامعة كولومبيا لمعرفة مبادئ التعليم، وأحد هذه المبادئ أنه يجب تعليم الطلاب بشكل نظري وحول المفاهيم.

كما أشار مدير غوغل للتعليم إلى تجربة ثالثة مع مدرسة فنلندية تعمل مع غوغل، وقررت أخذ طلاب الصف الخامس في رحلة ميدانية افتراضية على إفريقيا، وبالتالي، قام الطلاب بالبحث عن معلومات عن إفريقيا باستخدام Chrome Books و Google Search.

كما قام الطلاب بالتواصل عبر Google hangouts واستخدام Gsuite لتتبع رحلتهم، من ثم جرى استخدامGoole expedition للذهاب في الرحلة الافتراضية.

وفي نهاية التجربة يقول مدير غوغل للتعليم إن الطلاب كتبوا التقرير بواسطة google documents لاستعراض ما درسوه، موضحا أن الهدف من التجربة هو ليس تقديم خدمة أو منتج أو برنامج، بل نظام متكامل يخلق بيئة تعليم جديدة.

يذكر أن الثورة الصناعية الرابعة تعيد هيكلة أنظمة التعليم على مستوى عالمي، حيث أدخلت العديد من المدارس البرمجة، مثلا، على مناهجها، ولكن بعض من المدارس تعمل في الوقت الحالي بالشراكة مع شركات التكنولوجيا العملاقة، على إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية التدريس.