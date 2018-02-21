هيئة الطيران تلغي عقد إدارة مطار جدة وتطرحه للمنافسة

قالت #الهيئة_العامة_للطيران_المدني السعودية، اليوم الأربعاء، إنها ألغت العلاقة التعاقدية مع تحالف شركة مطارات "شانغي" الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل #مطار_الملك_عبد_العزيز الدولي الجديد في #جدة، وطرح المشروع مجدداً للمنافسة العامة.

وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، أن "القرار جاء بعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة، وبعد أن تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف".

وأشارت الهيئة في البيان إلى أن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين.

وأضافت أن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع "ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات، وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وستكشف الهيئة عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل".

وأكدت أن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل.

وكانت الهيئة قد أرست العقد في أبريل الماضي لفترة تصل إلى 20 عاماً.