وزير بحريني: الانتهاء من ترتيبات الضريبة بنهاية 2018

قال وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده تستهدف الانتهاء من جميع الاستعدادات بنهاية العام الحالي لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة مع سعيها لتنويع الإيرادات بدلا من الاعتماد على النفط وتقوية مالية الدولية.

وتنتظر الحكومة البحرينية أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر الشيخ أحمد، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر استثماري في البحرين، أن الحكومة ستعمل مع البرلمان بشأن ضريبة القيمة المضافة التي قال إنه ليس من المتوقع أن تضر بالنمو الاقتصادي.