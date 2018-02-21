"ساس": عام 2018 سيشهد قفزات بالذكاء الاصطناعي

قال شكري دبغي نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا لدى شركة "ساس" إن العام الحالي، سيشهد توافقا أكبر في تقنيات الذكاء الصناعي، بتطوير التفاهم بين الآلات والبشر.

وأوضح دبغي في مقابلة مع "العربية" أن الذكاء الاصطناعي سيحقق قفزات متواصلة في القطاع الصحي، مثل تحديد موقع السرطانات، وهو ما سيعكس تطور الاستفادة من هذا الذكاء.

وأشار إلى أهمية تحليل البيانات الكبيرة BIG DATA، التي تدل الشركات والجهات المجتمعية، على وسائل كثيرة لتحليل سلوك المستهلكين، موضحا أن شركات الاتصالات والمؤسسات المالية، والمؤسسات الحكومية تبدي اهتماما في تحليل البيانات لاستخدامات متعددة.

وشرح أن من بين الاستخدامات المهمة لتحليل البيانات الكبيرة، يتمثل في معرفة إمكانيات الاقتصاد وحاجات المستهلكين وغيرها من العوامل المهمة لتطوير الاقتصاد.