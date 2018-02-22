البطالة في بريطانيا ترتفع لـ4,4% لأول مرة منذ 15 شهراً

ارتفعت نسبة #البطالة في #بريطانيا لأول مرة في 15 شهراً، على ما أظهرته بيانات رسمية أمس الأربعاء، في إشارة إلى أن حالة الغموض المحيط بالـ #بريكست تؤثر على الاقتصاد بشكل أوسع.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن نسبة البطالة، أي القوى العاملة غير الموظّفة، بلغت 4,4% في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الفائت.

وتشكل هذه النسبة ارتفاعا عن نسبة 4,3% المسجلة في الفصل المنتهي في نوفمبر، والتي عُدّت الأقل في 42 عاماً.

ويقول محللون إن بيانات الأربعاء خفضت احتمال أن يرفع البنك المركزي البريطاني نسبة فائدته الرئيسية في مايو المقبل، كما كان متوقعاً على نطاق واسع في الأسواق.

وقبل نشر هذه البيانات الأخيرة، كان هناك اعتقاد وأسع أن يرفع البنك المركزي البريطاني من فائدة الإقراض في مايو إلى 0,75% في أعقاب زيادة أخرى بسيطة العام الماضي.