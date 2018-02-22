انطلاق مزادات لأعمال فنية مملوكة لـ"ديفيد روكفلر"

يستعد عالم #الفن لأحد أكبر وأهم المزادات لمجموعة أعمال الفن المملوكة لديفيد روكفلر وزوجته بيجي، وهو حفيد جون روكفلر، أحد أثرياء العالم ومؤسس شركة "ستاندرد أويل" الأميركية التي انطلقت منها عملاقة النفط "إكسون موبيل" و "شيفرون".

ويزداد الاهتمام العالمي بمثل هذه المزادات في ظل الأسعار القياسية التي حققتها مزادات شهيرة مؤخرا، أبرزها لوحة سالفاتور ماندي للفنان #ليوناردو دافنشي.

وتشمل مجموعة الفن المملوكة لعائلة روكفلر 1600 عمل فني، من بينها لوحات شهيرة لبيكاسو وموني وجوجن وماتسي لم تعرض للبيع في عقود. إضافة إلى نحو 70 طقما من الخزف الصيني، من بينها أطباق كان يتناول بها نابليون بونابارت وجباته.

وتوفي ديفيد روكلفر في مارس من السنة الماضية عن عمر يناهز الـ102 عام، وأوصى أن تقسم كل إيرادات المزاد إلى جهات خيرية تمولها عائلته، من بينها جامعات ومراكز دراسة ومجموعات حماية البيئة.

وكشف الخبراء أن الطابع الخيري لهذا المزاد من المرجح أن يكون عامل جذب لاستقطاب اهتمام المشترين.

ويأتي هذا المزاد في وقت يبحث فيه المستثمرون عن الأصول التي ستجلب لهم عائدا مضمونا ومربحا، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، والجدل الدائر حول تقييمات الأصول المختلفة، لكن كيف تقيم أعمال الفن وكيف تتغير قيمتها على المدى الطويل؟



وتعد لوحة بيكاسو Fillette à la corbeille fleurie هى الأعلى ثمنا في المجموعة بقيمة تقدر بنحو 100 مليون دولار، ولكن بيكاسيو كان قد باعها عام 1905 بـ100 فرنك فرنسي فقط.

وأما لوحة nympheas en fleur الشهيرة للفنان الانطباعي موني فستعرض للبيع بسعر يبدأ من 60 مليون دولار، ولكن روكفلر اشتراها في منتصف الخمسينات من القرن الماضي بأقل من 10 آلاف دولار.

وقد دفع روكفلر ما بين 4-5 ملايين دولار لشراء لوحة الفنان المعاصر De Kooning في التسعينات من القرن الماضي، و لكنها اليوم مسعرة بنحو 10 ملايين دولار.

ويشمل المزاد أيضا إحدى أثمن اللوحات للفنان ماتيس المسماة odalisque couchee aux magnolias والمسعرة بـ70 مليون دولار والتي من المتوقع أن تحقق رقماً قياسياً.

وأما للذين لديهم ميزانية محدودة فإن أسعار بعض القطع الصغيرة تبدأ من 200 دولار فقط.

ومن المقرر أن تتجه مجموعة الفن المملوكة لعائلة روكفلر إلى العرض في كل من باريس وشنغهاي الشهر القادم، ومن ثم إلى لوس أنجلوس خلال شهر إبريل لتنتهي هذه الجولة العالمية في نيويورك حيث سيعقد المزاد مطلع شهر مايو، ويقدر الخبراء القيمة الإجمالية للمزاد بـ500 مليون دولار، لتصبح هذه أكبر وأغلى مجموعة فن خاصة تعرض للبيع في مزاد.