بلومبيرغ : "PIF " يعتزم شراء 15% في وحدة أعمال عقارية

أشارت مصادر لوكالة بلومبيرغ إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء حصة في وحدة أعمال عقارية تابعة لـ Accor للفنادق، تصل نسبتها إلى 15 %.

وأوضحت المصادر أن الوحدة التابعة لـ Accor والتي تُعتبر أكبر مشغل للفنادق في أوروبا، قد تصل قيمتها إلى أكثر من 7.6 مليار دولار.

وبيّنت المصادر أن المحادثات بشأن الصفقة وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن هناك إمكانية بعدم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن.

هذا ويجري صندوق الاستثمارات العامة المحادثات لشراء حصة في الشركة إلى جانب كل من صندوق GIC التابع لحكومة سنغافورة وشركة Colony NorthStar الأميركية لإدارة العقارات، وشركة Amundi الفرنسية لإدارة الأصول.